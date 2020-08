Life

CNN: H Ελλάδα είναι ο καλύτερος προορισμός για διακοπές αυτήν τη στιγμή

Διακοπές στην εποχή του κορονοϊού; Πουθενά καλύτερα από την Ελλάδα, όπως αναφέρει ο αρθρογράφος Barry Neild.

Σε άρθρο του, με τίτλο «Γιατί η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι το καλύτερο εισιτήριο για διακοπές τώρα», το CNN αναφέρεται στις διακοπές στην Ελλάδα στην εποχή του κορονοϊού.

Για τον αρθρογράφο Barry Neild, ο νέος κορονοϊός δεν έχει επηρεάσει το όνειρο των διακοπών στην Ελλάδα: η Ελλάδα έχει εργαστεί σκληρά για να προσαρμόσει το τουριστικό προϊόν στην εποχή της πανδημίας και, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό φαίνεται να αποδίδει. Εν μέρει λόγω του πολύ μικρού αριθμού κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, πολλά μέρη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν να βρίσκονται σε μια χώρα όπου η COVID-19 δεν ήρθε ποτέ. Οι θαυμάσιες άδειες παραλίες, οι κρυστάλλινες καθαρές θάλασσες και οι ταβέρνες δίπλα στο κύμα εξακολουθούν να προσφέρουν το 100% της αυθεντικής ελληνικής χαλάρωσης που χρειάζεται ο επισκέπτης για να αφήσει πίσω τη “μελαγχολία” του lockdown.

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος αναφέρεται στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν στην Ελλάδα, όπως και στο έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί πριν από την αναχώρηση. Αναφέρεται επίσης σε μια από τις πρώτες πτήσεις από το Λονδίνο στην Αθήνα και πως όλα κύλησαν ομαλά, αλλά και στη διενέργεια δειγματοληπτικών τεστ στα αεροδρόμια, καθώς η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε να περιορίσει τα εισαγόμενα κρούσματα, ώστε να κρατήσει την τουριστική της βιομηχανία σε λειτουργία για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Ο αρθρογράφος αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνονται στα ξενοδοχεία και στις πανσιόν, προκειμένου οι επισκέπτες να αισθάνονται ασφαλείς, ενώ υπογραμμίζει ότι η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί καθόλου από την COVID-19. Μέτρα λαμβάνονται επίσης και στα εστιατόρια - ακόμη και στην πιο μακρινή ταβέρνα, όπως σημειώνει.

Αναφέρεται στα πολλά σημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που προσφέρει η Ελλάδα, όπου η μάσκα είναι υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους, αν και τα μέρη αυτά είναι κυρίως άδεια. Ενώ αυτό είναι τραγικό για την ελληνική τουριστική βιομηχανία, για τους επισκέπτες είναι μάλλον μια μαγική ευκαιρία να εξερευνήσουν μέρη που κανονικά θα ήταν γεμάτα κόσμο, υπογραμμίζει.

Όσο για τις πολλές ελληνικές παραλίες, όπου η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι επισκέπτες είναι προς το παρόν πολύ λιγότεροι από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής απόστασης. Κι ενώ αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για νησιά ή προορισμούς με τουριστικά πακέτα, στην Πελοπόννησο οι περισσότερες παραλίες έχουν μόνο λίγους Έλληνες επισκέπτες.

Η Πελοπόννησος μάλιστα είναι προσβάσιμη με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας από την Αθήνα και είναι αναμφισβήτητα, όπως σημειώνει, ένας από τους καλύτερους προορισμούς της χώρας για τον τουρισμό στην εποχή του COVID-19. Σημειώνει ιδιαίτερα τη βυζαντινή πόλη-φρούριο του Μυστρά, τις παραδεισένιες παραλίες της Ελαφονήσου, το όμορφο λιμάνι του Γυθείου, το μεσαιωνικό κάστρο της Μονεμβασιάς και τη Μάνη.