Ηλεκτρικό όχημα: τα βήματα για την αίτηση επιδότησης αγοράς του

Η δράση που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορεί να καλύψει την αγορά 15.000 αυτοκινήτων και 12.500 δικύκλων.

Σε δέκα βήματα θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης φυσικών προσώπων για επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος στην πλατφόρμα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί στις 24 Αυγούστου.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη την περασμένη εβδομάδα θα εξειδικευθούν με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί πιθανότατα εντός της εβδομάδας.

Τα βήματα που ορίζονται για την υποβολή της αίτησης είναι:

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχωρημένη λίστα Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης Επιλογή δίκυκλου ή ποδηλάτου (tick choice) Επιλογή (ΝΑΙ/ΌΧΙ) επιδότησης φορτιστή Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ) Υπολογισμός επιδότησης Επισύναψη δικαιολογητικών Υποβολή Αίτησης

Αντίστοιχα για την αγορά ηλεκτρικού ταξί (για την οποία είναι υποχρεωτική η απόσυρση του παλιού οχήματος τα βήματα είναι 7 και ορίζονται ως εξής:

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα (ΒΕV ή Υβριδικό Plug In) Συμπλήρωση στοιχείων απόσυρσης Επιλογή αγοράς / Μίσθωσης Υπολογισμός επιδότησης Επισύναψη δικαιολογητικών Υποβολή αίτησης

Τέλος για τα νομικά πρόσωπα η διαδικασία περιλαμβάνει:

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης Επιλογή δίκυκλου Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ) Υπολογισμός επιδότησης Επισύναψη δικαιολογητικών Υποβολή αίτησης

Οι επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι:

Για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 20 % με όριο τα 6.000 ευρώ. Από 30.001 έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 15 % με όριο τα 6.000 ευρώ.

Για δίκυκλα - τρίκυκλα, ποσοστό 20 % επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ.

Για ποδήλατα, ποσοστό 40 % (είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη) με όριο τα 800 ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή (σε συνδυασμό με αγορά ΙΧ, όχι ποδήλατου ή σκούτερ).

Με απόσυρση παλαιού οχήματος / δικύκλου (εξαιρούνται τα ποδήλατα) παρέχεται επιπλέον μπόνους 1000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Για ταξί η επιδότηση είναι 25 % επί της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 8.000 ευρώ ή, αν πρόκειται για plug in υβριδικό μοντέλο, ποσοστό 15 % με όριο τα 5.500 ευρώ. Είναι υποχρεωτική η απόσυρση του παλιού οχήματος (πρέπει να είναι παλαιότερο από την 1-1-2013), η οποία επιδοτείται με επιπλέον μπόνους 2.500 ευρώ.

Για τις εταιρίες το ποσοστό της επιδότησης είναι 15 % με όριο τα 5.500 ευρώ ή 4.000 για υβριδικά. Προβλέπεται όριο αγοράς έως 3 αυτοκινήτων (6 για όσες έχουν δραστηριότητα σε νησιά). Για τα δίκυκλα η επιδότηση είναι ποσοστό 20 % επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις δίνονται πρόσθετα κίνητρα για αγορά οχημάτων από πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες (επιπλέον 1000 ευρώ για αυτοκίνητο και 500 ευρώ για δίκυκλο/ποδήλατο).