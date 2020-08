Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχία για τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα στην Ελλάδα

Οι ειδικοί προβληματίζονται για την εξέλιξη της πανδημίας μεσα στον Αύγουστο. Σε επιφυλακή οι Αρχές στην Καβάλα. Ο ιός "χτύπησε" και τον αθλητισμό.

Ανησυχία προκαλούν τα 110 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη τη χώρα που ανακοίνωσαν χθες οι Αρχές, ενώ οι ειδικοί προβληματίζονται για την εξέλιξη της πανδημίας μέσα στον Αύγουστο.

Αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, προβλέπει μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία προτείνει τη διατήρηση και μαζική εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε κλειστούς χώρους και σε μέσα μαζικής μεταφοράς, την αποφυγή άσκοπου συγχρωτισμού, μαζικών κοινωνικών εκδηλώσεων και η μη τήρηση κανόνων σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και την υποχρεωτική και ορθή χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

“Αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, στόχος όλων μας μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο, πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα” τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχει σημάνει συναγερμό στις εμπλεκόμενες υγειονομικές και διοικητικές αρχές της περιοχής, θέτοντας ακόμα πιο επιτακτικά την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί ένα τοπικό lockdown. Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας συνεδρίασε εκτάκτως και συστήνει στους πολίτες να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να ακολουθήσουν τα μέτρα που προτείνει ο ΕΟΔΥ.

Συναγερμός σήμανε και στον Βόλο, όπου θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ένας σεφ και τέσσερις συνάδελφοί του σε καφέ μπαρ. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πήρε δείγματα από 86 άτομα. Όλα ήταν αρνητικά ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία ιχνηλάτησης. Εξάλλου, μία έγκυος διαγνώστηκε με τον ιό και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ επέβαλε το δικαστήριο με την αυτόφωρη διαδικασία στον προσωρινά υπεύθυνο διοργανωτή της συναυλίας του Σωκράτη Μάλαμα, με την κατηγορία της παράβασης των μέτρων του ποινικού κώδικα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού . Η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο «Ακόντισμα» της Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας και η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε τα 1.000 άτομα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε μπιτς μπαρ και κέντρα διασκέδασης στη Μύκονο στο πλαίσιο ελέγχων για κορονοϊό. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα για ηχορύπανση. Έλεγχοι έγιναν και στη Σαντορίνη και στην Πάρο όπου εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος που δεν φορούσε μάσκα.

Ο ιός "χτύπησε" και τον αθλητισμό. Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο παίκτης της Εθνικής Ομάδας πόλο Μανώλης Πρέκας. Για τις επόμενες πέντε ημέρες τίθενται σε καραντίνα όλοι οι παίκτες της εθνικής ανδρών και γυναικών καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο κολυμβητήριο. Παράλληλα, ένας παίκτης του ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός.

Όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους μέχρι τις 31 του μήνα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών.