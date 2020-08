Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στο μικροσκόπιο η συμπεριφορά των νέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες οφείλεται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εν μέρει στους νέους που δεν προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο ιός SARS-CoV-2 δεν συγχωρεί «χαλαρές» συμπεριφορές, χειραψίες, αγκαλιές φιλιά, συνωστισμούς. Περιμένει τις κατάλληλες συνθήκες για να «επιτεθεί» και το μόνο μέτρο που ανακόπτει τη διασπορά του είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Ο κορονοϊός εξακολουθεί και είναι εδώ «αόρατος, ύπουλος» και επικίνδυνος, όπως επαναλαμβάνουν συνέχεια οι επιστήμονες. Η αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου καταγράφονται και τα περισσότερα κρούσματα λοίμωξης covid-19 και η συμπεριφορά των νέων προβληματίζει τους ειδικούς.

«Σαφώς και η αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 τις τελευταίες ημέρες στα μεγάλα αστικά κέντρα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα κρούσματα δεν προέρχονται αποκλειστικά από το εξωτερικό, αλλά σημαντικός αριθμός των νέων κρουσμάτων δεν αναφέρουν επαφή με άλλον ασθενή ή ταξιδιώτη από το εξωτερικό. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει την παρουσία του ιού SARS-CoV-2 στον επίνοσο πληθυσμό της χώρας και το δυναμικό εξάπλωσής του τόσο από συμπτωματικούς ασθενείς όσο και από ασυμπτωματικούς φορείς», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.

Η συμπεριφορά των νέων στο μικροσκόπιο των επιστημόνων

Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες οφείλεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εν μέρει στους νέους που δεν προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι νέοι «δεν είναι άτρωτοι» απέναντι στην Covid-19 και πρέπει να τηρούν τις ίδιες προφυλάξεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό για να προστατευτούν οι ίδιοι και να προστατεύσουν τους άλλους, υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Το είπαμε και το ξαναλέμε: οι νέοι μπορεί να μολυνθούν, οι νέοι μπορεί να πεθάνουν, οι νέοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό», τόνισε.

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνικής απόστασης από τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτή η πληθυσμιακή ομάδα είναι συνηθέστερα ασυμπτωματική ή ολιγοσυμπτωματική, ωστόσο οι νέοι είναι ικανοί να μεταδώσουν τον ιό σε επίνοσα άτομα. Βέβαια, οι νέοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία τους τόσο κατά την οξεία φάση της λοίμωξης όσο και με μακροχρόνιες επιπλοκές. Επιπλέον, μια ήπια λοίμωξη σε ένα νέο άτομο δεν συνεπάγεται εξίσου ήπια λοίμωξη σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, όπου η νόσος COVID-19 μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Επομένως, οι νέοι θα πρέπει να ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης στις απαιτήσεις των περιστάσεων».

Ο κ. Δημόπουλος σχολιάζει και την επαναφορά του μέτρου για την χρήση μάσκας, τονίζοντας ότι είναι «ένα απαραίτητο μέτρο με βάση τα συνεχώς ανανεούμενα επιδημιολογικά δεδομένα. Η σωστή τοποθέτηση, χρήση και απόρριψη της μάσκας βοηθάει στη μείωση της διασποράς του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, όπως υποστηρίζουν και τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα».

Πρέπει να πλησιάσουμε τους νέους

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, Αθηνά Λινού, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Έφη Φουσέκη, στις αρχές Μαΐου, είχε εξηγήσει απαντώντας στο ερώτημα «γιατί οι νέοι δεν σέβονται τους περιορισμούς;». ότι ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει μέσα από τα μηνύματα προστασίας να απευθυνθούμε στην ηλιακή ομάδα κάτω των 40 και αυτό οδηγεί στην ανάγκη αφενός να σχεδιαστούν νέα μηνύματα που να απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους και αφετέρου, να ενταθεί η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους με άλλους τρόπους, όπως μέσω των social media που χρησιμοποιούν περισσότερο.«Τα νέα μηνύματα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο που θα μιλούν στη δική τους την καρδιά. Να στοχεύσουν στην ευαισθησία τους για τις γενιές που κινδυνεύουν και στο ενδεχόμενο να επανέρθουν μέτρα που θα φέρουν περαιτέρω προβλήματα οικονομικά και ανεργίας».

Δεν είναι δόκιμο να συζητάμε για δεύτερο επιδημικό κύμα

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος σε ερώτηση για δεύτερο επιδημικό κύμα, ανέφερε ότι θα πρέπει να ανατρέξουμε στη σχετική απάντηση που έδωσε ο διεθνούς φήμης καθηγητής Λοιμωξιολογίας και επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργικών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ Anthony Fauci. «Δεν είναι δόκιμο να συζητάμε για δεύτερο επιδημικό κύμα τη στιγμή που ουσιαστικά βρισκόμαστε στο αρχικό κύμα της πανδημίας COVID-19. Μπορεί στη χώρα μας η επιδημιολογική καμπύλη να είναι σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με την περασμένη άνοιξη, ωστόσο δεν φτάσαμε στο σημείο ώστε να θεωρήσουμε ότι το αρχικό επιδημικό κύμα εξαλείφθηκε. Με βάση και τη διεθνή εμπειρία, είναι σαφές ότι μια νέα έξαρση των κρουσμάτων είναι πιθανή, γι' αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική η τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής υγιεινής. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η περαιτέρω πορεία της επιδημίας στη χώρα μας».

Έγκριση και διαθεσιμότητα εμβολίων

Η επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία εμβολίων για τον SARS-CoV-2 έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση και ανταπόκριση: περισσότερα από 120 υποψήφια εμβόλια για τον ιό SARS-CoV-2, διαφορετικών τύπων, έχουν αναπτυχθεί εντός των πρώτων 5 μηνών του 2020. Πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη μελετών φάσης 3 σε δύο διαφορετικά εμβόλια (mRNA-1273 και ChAdOx1 nCoV-19) τα οποία έδειξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς την ικανότητα επαγωγής ανοσιακής απόκρισης σε πρώιμες μελέτες. Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων στις μελέτες φάσης 3 αναμένεται να οδηγήσει σε έγκριση των εμβολίων από τις ρυθμιστικές αρχές και ακολούθως θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης, ένα εμβόλιο δε θα είναι άμεσα διαθέσιμο για το σύνολο του πληθυσμού, επομένως οι πληθυσμιακές ομάδες που κρίνεται σωστό να προηγηθούν είναι όσοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο (άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, χρόνια πνευμονική ή νεφρική νόσο, άλλες συννοσηρότητες), καθώς και οι επαγγελματίες υγείας.