Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: νέο ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων

Η πανδημία του κορονοϊού εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς στο Μεξικό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ νέων θανάτων και κρουσμάτων της Covid-19 σε ένα 24ωρο.

Τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών ανέρχονται σε 9.556 και οι θάνατοι σε 784.

Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων της πανδημίας έφθασε τα 434.193 και ο αριθμός των θανάτων τους 47.472.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος των καταγεγραμμένων.