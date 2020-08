Κόσμος

ΗΠΑ: η Φλόριντα αντιμέτωπη με τον κορονοϊό και κυκλώνα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 1.000 νεκροί και πάνω από 60.000 κρούσματα καταγράφηκαν στις ΗΠΑ το τελευταίο 24ωρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν περισσότερα από 60.000 νέα κρούσματα της Covid-19 για έκτη συνεχή ημέρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, στην χώρα καταγράφηκαν 61.262 νέα κρούσματα, ενώ οι θάνατοι της ημέρας ανήλθαν σε 1.051.

Το σύνολο των κρουσμάτων της πανδημίας ανέρχεται σε 4,6 εκατομμύρια και οι θάνατοι σε 154.319, γεγονός που καθιστά τις ΗΠΑ την πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, η Φλόριντα ετοιμάζεται για την άφιξη τροπικής θύελλας που θα μετατραπεί σε κυκλώνα καθώς θα πλησιάζει το νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας που έχει πληγεί σοβαρά από την επιδημία.

Σήμερα η Φλόριντα κατέγραψε 179 νέους θανάτους, σε νέο αριθμό ρεκόρ, επί συνόλου 6.843.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι , εκτός και αν η κατάσταση γίνει περισσότερο απειλητική, είναι προτιμότερο για τους κατοίκους να οχυρωθούν στα σπίτια τους, παρά «να στείλει τους ανθρώπους στον δρόμο δίνοντας εντολή για εκκένωση. Ακόμη περισσότερο που τα καταφύγια είναι συνήθως γεμάτα και η πρακτική της τήρησης κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι δύσκολα εφαρμόσιμη.