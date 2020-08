Κοινωνία

Ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε νεκρός στο Πόρτο Ράφτη

Για τον εντοπισμό του ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του, από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά, ενώ έρευνες διεξάγονταν και από ξηράς...

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη 35χρονος υποβρύχιος αλιέας, που αγνοείτο από χθες.

Για τον εντοπισμό του ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του, από δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, δύο ιδιωτικά, ενώ έρευνες διεξάγονταν και από ξηράς από περιπολικό όχημα του λιμενικού και δύο οχήματα της πολιτικής προστασίας του δήμου Μαρκόπουλου.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Ράφτη από κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και ιδιώτη δύτη. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.