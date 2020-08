Κόσμος

Βρετανία: βουλευτής συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Times, ο βουλευτής των Τόρις είχε διατελέσει και υπουργός.

Πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας συνελήφθη έπειτα από κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, μεταδίδουν οι Sunday Times.

Το όνομα του Βρετανού πολιτικού δεν αποκαλύφθηκε, αλλά η μητροπολιτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα έπειτα από κατηγορίες που αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις.

«Πενηντάχρονος συνελήφθη το Σάββατο 1η Αυγούστου, ύποπτος για βιασμό. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση» και θα παρουσιασθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στα μέσα του Αυγούστου ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με τους Sunday Times οι κατηγορίες αφορούν στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος, πρώην υπουργό και νυν βουλευτή και διατυπώθηκαν από πρώην συνεργάτιδά του στην Βουλή. Εκπρόσωπος των Τόρις δήλωσε ότι τέτοιου είδους καταγγελίες αντιμετωπίζονται με εξαιρετική σοβαρότητα.