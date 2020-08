Κοινωνία

Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα ο τραυματισμός μιας 18χρονης κοπέλας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας την άφησε αβοήθητη στο οδόστρωμα!

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου επί της οδού Μιαούλη, την ώρα που η 18χρονη κινούνταν πεζή.

Η ίδια επιχείρησε να περάσει τον δρόμο όταν μία διερχόμενη μηχανή την παρέσυρε με αποτέλεσμα την πτώση της και τον τραυματισμό της, ενώ ο δικυκλιστής την εγκατέλειψε και έφυγε με την μηχανή.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παραμένει νοσηλευόμενη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Χαλκίδας, το οποίο διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του δικυκλιστή.

Πηγή: eviazoom.gr