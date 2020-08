Κοινωνία

Σύλληψη νεαρού που “έσπρωχνε” κοκαΐνη σε μπαρ

Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας κατηγορούμενος για εμπλοκή σε 81 περιπτώσεις εμπορίας και διακίνησης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε πως ο 29χρονος, από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2019, προμηθευόταν και αποθήκευε ναρκωτικές ουσίες, ενώ διέθεσε σε τουλάχιστον 40 άτομα ποσότητες κοκαΐνης, ευρισκόμενος εντός ή πλησίον τριών μπαρ στη Θεσσαλονίκη κι ενός στη Χαλκιδική, στα οποία είτε παρίστατο, είτε είχε επαγγελματική σχέση.

Ο 29χρονος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και σε έλεγχο που έγινε στον ίδιο, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε και στο σπίτι του βρέθηκαν εννέα μικροδέματα κοκαΐνης έτοιμα για διάθεση, ζυγαριά ακριβείας, πιστόλι κρότου, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκε, επίσης, το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο παρουσίαζε εμφανή ίχνη παραποίησης του αριθμού πλαισίου του.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ένα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 34χρονος ημεδαπός, που εργαζόταν στην υποδοχή, διότι βρέθηκαν στην κατοχή του εννέα μικροδέματα κοκαΐνης συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση. Οι δύο άντρες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.