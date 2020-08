Αθλητικά

Κορονοϊός: επιβεβαιώθηκε το κρούσμα στον ΠΑΟΚ

Το αποτέλεσμα των εξετάσεων κινητοποίησε το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ!

Θετικό αποδείχθηκε το ύποπτο κρούσμα κορονοϊού που εντοπίστηκε χθες σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου βεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στον ιό και τέθηκε σε απομονωση.

Το αποτέλεσμα των εξετάσεων κινητοποίησε το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ και, μετά την απολύμανση χώρων και αποδυτηρίων και την αναβολή της χθεσινής προπόνησης, σήμερα το απόγευμα θα επανέλθουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία με βάση τις οδηγίες του Υγειονομικού πρωτοκόλλου που έχει θεσπιστεί.

Η οικογένειά του θετικού στον κορονοϊό ποδοσφαιριστή είναι αρνητική, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες.

Ωστόσο, θα γίνουν και άλλες ενδελεχείς εξετάσεις στους συνεργαζόμενους με το ποδοσφαιρικό τμήμα και στους ανθρώπους του προσωπικού της ομάδας.