Κοινωνία

Έφοδος του Λιμενικού σε πλοίο μετά από καταγγελίες επιβατών

Γιατί ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο πλοίο. Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες. Τι ανέφερε ο πλοίαρχος στο Λιμενικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο ταχύπλοο καταμαράν «WorldChampion» της SeaJets στο λιμάνι της Σύρου, όταν υπήρξαν καταγγελίες επιβατών σε στελέχη του Λιμενικού ότι δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός του πλοίου, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική και ότι οι εργαζόμενοι στο πλοίο ήταν χωρίς γάντια.

Στο πλοίο, που επιβαίνουν 772 επιβάτες, έφθασε κλιμάκιο του Λιμενικού από το Λιμεναρχείο της Σύρου προκειμένου να γίνει έλεγχος. Σύμφωνα με το Λιμενικό ο πλοίαρχος του «Wordchampion» ανέφερε ότι ο κλιματισμός του πλοίου δεν μπορούσε να δουλέψει σε πλήρη ισχύ. Σημειώνεται ότι το κλιμάκιο του Λιμενικού δεν μπορούσε να διεξάγει επιθεώρηση καταμαράν καθώς το πλοίο έφερε ξένη σημαία.

Έτσι το «Wordchampion», που φέρει σημαία Κύπρου, αναχώρησε τελικά για τη Μύκονο όπου παρέμεινε για ώρες στο λιμάνι του νησιού, προκειμένου να μπορέσει να επιθεωρηθεί ώστε να υπάρξει απόφαση αν μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του.

Τελικά, αποκαταστάθηκε η βλάβη στον κλιματισμό του ταχύπλοου και μετά από επιθεώρηση κατέπλευσε για τον προορισμό του. Το «WorldChampion» της SeaJets πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο Σαντορίνη.