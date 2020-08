Κοινωνία

Βρέθηκε η 15χρονη Αντωνία από τα Σπάτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε η 15χρονη Αντωνία. Ποια η κατάστασή της.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 15χρονης Αντωνίας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Ιουλίου στα Σπάτα.

Η Αντωνία βρέθηκε στην περιοχή των Σπάτων και είναι καλά στην υγεία της. Έτσι, μπήκε τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αντωνία Π. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.