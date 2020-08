Πολιτική

“Πυρά” από την Αίγυπτο κατά της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Το Κάιρο κάνει λόγο για «παραβίαση και επίθεση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου».

«Πυρά» και από την Αίγυπτο κατά της Τουρκίας, σχετικά με τα σχέδιά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κάιρο ανακοίνωσε πως μέρος των σεισμικών ερευνών που σχεδιάζει η Άγκυρα στην περιοχή παραβιάζει ύδατα, στο οποίο το ίδιο διεκδικεί αποκλειστικά δικαιώματα.

Προειδοποίηση που εξέδωσε τον περασμένο μήνα η Τουρκία για τις έρευνες επικαλύπτει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Αιγύπτου, συνιστώντας ανέφερε σε ανακοίνωση το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ δεν ανέφερε λεπτομέρειες, αλλά είπε πως η ενδεχόμενη παραβίαση προκύπτει από το σημείο οκτώ της προειδοποίησης της Τουρκίας.

Οι σεισμικές έρευνες είναι μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών για ενδεχόμενες έρευνες υδρογονανθράκων.