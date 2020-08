Πολιτική

Καλαφάτης: η Τουρκία να αφήσει στην άκρη τη μάσκα του πειρατή

Ο Γ.Γ της Κ.Ο. της ΝΔ υπογράμμισε ότι η Τουρκία τορπίλισε πολλές φορές έως τώρα τον ελληνοτουρκικό διάλογο και διέκοψε τις διερευνητικές επαφές...

«Ο Ταγίπ Ερντογάν, ιδίως τον τελευταίο καιρό, είναι απρόβλεπτος και αναξιόπιστος. Άλλα έλεγε πριν ενάμιση χρόνο για την Αγιά Σοφιά και άλλα έκανε. Άλλα διακήρυσσε με την τελευταία παράνομη navtex και άλλα κάνει τώρα. Την ίδια ώρα, ενώ αποσύρει το ένα ερευνητικό από την Αν. Μεσόγειο, στέλνει το άλλο στην Κύπρο. Κανένας, λοιπόν, δεν μπορεί να προεξοφλεί τα επόμενα βήματά του», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής».

«Η τελευταία απόφασή του για το "Ορούτς Ρέις" συνιστά θετική εξέλιξη και μένει να δούμε πόσο και προς τα που τελικά θα τραβήξει. Σίγουρα, πάντως, δικαιώνεται η στρατηγική της ψυχραιμίας, της αποφασιστικότητας και της εθνικής αυτοπεποίθησης, που ακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι είναι η Τουρκία που τορπίλισε πολλές φορές έως τώρα τον ελληνοτουρκικό διάλογο και διέκοψε τις διερευνητικές επαφές για να προσθέσει: «Θα είναι καλοδεχούμενη στο τραπέζι του διαλόγου. Φτάνει να αφήσει στην άκρη τη μάσκα του πειρατή και να προσέλθει με ένα και μόνο χαρτί -το Διεθνές Δίκαιο- για τη μια και μόνη εκκρεμότητα, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών». Ταυτόχρονα ανέφερε ότι «δεν υπάρχει και δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου».

Ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ επισήμανε ότι «η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί αποτελεί ανοσιούργημα, που προκαλεί ολόκληρο τον Ελληνισμό, το Χριστιανισμό, το Δυτικό, τον πολιτισμένο κόσμο, το τραύμα που προκάλεσε, θα πονέσει πολύ περισσότερο την ίδια την Τουρκία. Ενδεχομένως και τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν».

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για την τραγωδία στο Μάτι ο κ. Καλαφάτης υποστήριξε ότι «η πλήρης διερεύνηση είναι χρέος προς τους νεκρούς». Για τον κορονοϊό τόνισε: «Τρέφεται τώρα από τον εφησυχασμό και τη χαλάρωση που συνόδευσε την επιτυχία που είχαμε στον πόλεμο που μας κήρυξε. Είναι λοιπόν ανάγκη να ενισχύσουμε την άμυνα στην πανδημία, τηρώντας τις συστάσεις των ειδικών. Αποστάσεις, μάσκες, σχολαστικά μέτρα ατομικής υγιεινής. Η κυβέρνηση πήρε και θα πάρει όποια μέτρα χρειαστούν για φτάσει παντού το μήνυμα της επαγρύπνησης και της ατομικής ευθύνης».

Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό σημείωσε ότι «θα είναι πράγματι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες», τονίζοντας όμως ότι «τα προβλήματα θα είναι παροδικά και η κυβέρνηση θα σταθεί- όπως ήδη γίνεται- δίπλα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας».