Αθλητικά

Ολυμπιακός: οι αλλαγές στη λίστα της UEFA

Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Σα.

Διαφοροποιήσεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League επιφέρει ο τραυματισμός του Ζοζέ Σα. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός και τη θέση του θα πάρει ο Καφού, ενώ ο Χασάν θα αντικαταστήσει στη λίστα τον ανέτοιμο Σουντανί.

Έτσι, στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων» θα συμπεριλαμβάνονται 25 ποδοσφαιριστές.

Η λίστα Α θα περιλαμβάνει τους Αλέν, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδη, Τσιμίκα, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλο, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Καφού, Φορτούνη, Βαλμπουενά, Λοβέρα, Μασούρα, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί και Χασάν, ενώ στη λίστα Β βρίσκονται ο Τζολάκης, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός του Αλέν στον αγώνα ρεβάνς με τη Γουλβς, και οι Καραργύρης, Μαρτίνης, Ξενιτίδης και Σουρλής.