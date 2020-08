Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεύτερο κρούσμα στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Ο φορέας του δεύτερου κρούσματος προς το παρόν βρίσκεται σε απομόνωση στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Και δεύτερος ασθενής με covid-19 εντοπίστηκε στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, μετά τους ελέγχους που έγιναν συνεπεία του πρώτου κρούσματος που είχε εντοπιστεί σε εκπαιδευόμενο συνοριοφύλακα. Ο δεύτερος ασθενής ανήκει στον κύκλο των επαφών του πρώτου.

Ο φορέας του δεύτερου κρούσματος προς το παρόν βρίσκεται σε απομόνωση στις εγκαταστάσεις της Σχολής, ωστόσο αν διαπιστωθεί επιδείνωση της κατάστασης του, θα μεταφερθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής εκπαιδεύονται αυτή την περίοδο 534 συνοριοφύλακες (άνδρες και γυναίκες) που κατάγονται και θα υπηρετήσουν στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου.

Πηγή: Xronos.gr