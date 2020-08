Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: υπέκυψε ακόμη ένας ασθενής

Αυξάνεται δραματικά η μακάβρια λίστα των θυμάτων στη χώρα μας.

Ακόμη ένας θάνατος από COVID-19 καταγράφηκε στη χώρα.

Πρόκειται για 69χρονο με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος διακομίσθηκε διασωληνωμένος χθες Σάββατο, από τον «Ευαγγελισμό» στο «Σωτηρία».

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων έχει ανέβει πλέον σε 207.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Σάββατο καταγράφηκαν 110 ακόμη κρούσματα του νέου κορονοϊού.

Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας στην Ελλάδα.