Πολιτική

Χατζηδάκης: κλείνουν όλες οι χωματερές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Στόχος είναι να έχουν κλείσει όλες μέχρι το 2022 και να μην υπάρχει καμία ανεξέλεγκτη χωματερή στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Στόχος είναι να κλείσουν και οι 14 χωματερές στα νησιά του νότιου Αιγαίου έως το 2022, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη νέα επίσκεψή του στη Σαντορίνη, σε συνέχεια αυτής που είχε πραγματοποιήσει συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό.

«Είναι ντροπή εν έτει 2020 στην πιο τουριστική περιοχή της χώρας να έχουμε 14 ανεξέλεγκτες χωματερές. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια να κλείσουν και υπάρχει πρόοδος. Στόχος μας είναι να έχουν κλείσει όλες μέχρι το 2022 και να μην υπάρχει καμία ανεξέλεγκτη χωματερή στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

«Στόχος μας είναι αυτό να συμβεί σε όλη τη χώρα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη «να κατασκευαστούν σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

«Πρέπει να πορευτούμε χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ταλαντεύσεις και κυρίως χωρίς ιδεοληψίες και δογματισμούς που πληρώθηκαν πανάκριβα. Χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, αλλά με πάθος για την ορθολογική επίλυση όλων των σοβαρών ζητημάτων που άπτονται της διαχείρισης των απορριμμάτων το ταχύτερο δυνατό», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός προανήγγειλε επίσης το κλείσιμο της ανεξέλεγκτης χωματερής του νησιού (ΧΑΔΑ) και την εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων έως την υλοποίηση της μόνιμης λύσης που είναι η κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Μάλιστα, στη Σαντορίνη υλοποιείται πρόγραμμα ανακύκλωσης, το οποίο θα καταστήσει το νησί πρότυπο σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Έχει υποβληθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης ο σχετικός φάκελος προκειμένου στη θέση του σημερινού ΧΑΔΑ να υπάρξει μια σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), μέθοδο με την οποία προχώρησαν οι αντίστοιχες μονάδες σε Ήπειρο και Σέρρες», ανέφερε ο υπουργός.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε συνεργασία με τον δήμο Θήρας.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης σε ειδική εκδήλωση παρουσία του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του προέδρου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (και δημάρχου Ρόδου) Αντώνη Καμπουράκη και του δημάρχου Θήρας Αντώνη Σιγάλα, «έχουν υπερδιπλασιαστεί οι μπλε κάδοι συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών που τοποθετεί η ΕΕΑΑ φτάνοντας τους 455 και η ΕΕΑΑ προτίθεται -σε συνεργασία με τον δήμο- να τοποθετήσει τουλάχιστον 200 μπλε κάδους ακόμα».

«Επιπροσθέτως, έχουν τοποθετηθεί 25 καινούριοι κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού, προστιθέμενοι στους υφιστάμενους 25. Άρα έχουμε και εκεί ένα ρεύμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στο οποίο θα προστεθεί ένα τρίτο ρεύμα, για την ξεχωριστή συλλογή αλουμινίου. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει γίνει συνεννόηση με τους παραχωρησιούχους του αεροδρομίου της Σαντορίνης ώστε από το φθινόπωρο να υπάρχουν 4 ρεύματα ανακύκλωσης στο αεροδρόμιο».

Παράλληλα, η ΕΕΑΑ συνεργάζεται με 80 επιχειρήσεις της Σαντορίνης προκειμένου να μαζεύουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις χωριστά τα πλαστικά μπουκάλια, ώστε να περιοριστεί η διάθεσή τους στη Σαντορίνη.

«Θέλουμε η Σαντορίνη να αποτελέσει παράδειγμα όχι μόνο για τα νησιά των Κυκλάδων και του νότιου Αιγαίου, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι στην ΕΕ, αλλά να στηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ.