Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: στο επίκεντρο της πανδημίας η Μόσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη Ρωσία.

Η Ρωσία κατέγραψε 5.427 νέα κρούσματα της Covid-19 σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 850.870.

Η αρμόδια υπηρεσία της Ρωσίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα των περίπου 145 εκατ. κατοίκων να φθάνει τους 14.128.

Στη Μόσχα καταγράφηκαν 664 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ρωσίας.