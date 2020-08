Οικονομία

Κορονοϊός: εντατικοί έλεγχοι για τα μέτρα σε τουριστικούς προορισμούς

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Αστυνομίας, σε Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη. Συλλήψεις, «λουκέτα» και πρόστιμα.

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη, για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις.

Ειδικότερα, στην Πάρο πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα και οι αστυνομικοί έβαλαν λουκέτο για 15 ημέρες σε κέντρο, στο οποίο υπήρχαν περισσότεροι θαμώνες από τους προβλεπόμενους βάσει των τ.μ του καταστήματος, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επίσης, έγιναν 5 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση.

Στη Μύκονο συνελήφθη ενοικιαστής βίλας ιταλικής υπηκοότητας, που έκανε πάρτι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 9 μπιτς μπαρ και 17 καταστήματα στο κέντρο. Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν δυο άτομα από τα μπιτς μπαρ, καθώς δεν είχαν άδεια για ξαπλώστρες και άλλα έξι άτομα από τα καταστήματα για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση και ωράριο μουσικής.

Στη Σαντορίνη, σε ελέγχους σε 7 κέντρα συνελήφθησαν 3 άτομα για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση.