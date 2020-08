Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικοί στον ιό ακόμη 4 παίκτες της Εθνικής Πόλο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ομοσπονδίας και τι δήλωσε ο γιατρός της ΚΟΕ.

H ΚΟΕ ανακοίνωσε σήμερα (Κυριακή 2/8) τα αποτελέσματα των πρώτων τεστ για covid-19 που έγιναν το Σάββατο (1/8), από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, στα μέλη των Εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης, μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα που εμφανίστηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των Ανδρών.

Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, άλλα τέσσερα μέλη της Εθνικής ομάδας Ανδρών βρέθηκαν θετικά στον ιό. Όλοι τους είναι ασυμπτωματικοί και πολύ καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Εξάλλου, από την αποστολή της Εθνικής ομάδας Γυναικών που προετοιμαζόταν στο ίδιο κολυμβητήριο, όλα τα τεστ για κορονοϊό βγήκαν αρνητικά. Κανένα θετικό δείγμα δεν υπήρχε ούτε ανάμεσα στο προσωπικό του κολυμβητηρίου στον Άγιο Κοσμά, που επίσης υποβλήθηκε σε τεστ.

Οι έλεγχοι θα επαναληφθούν την προσεχή Τρίτη (4/8) σε όλους, προκειμένου να έχουμε οριστική επιβεβαίωση ή μη των κρουσμάτων.

“Όλα γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα”, τονίζει ο γιατρός της ΚΟΕ και μέλος της υγειονομικής επιτροπής της ΓΓΑ για την πανδημία του covid-19, ο Γιώργος Μαρίνος. Tο κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό για να γίνει απολύμανση.

Ακυρώνονται, εξάλλου, τα καμπ προετοιμασίας των προεθνικών ομάδων Νεανίδων και Παίδων που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν αυτές τις μέρες στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο.