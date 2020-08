Life

Μαίρη Χρονοπούλου: πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός βγήκε από το νοσοκομείο μετά από έξι μέρες νοσηλείας.

Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν πήρε η σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Μαίρη Χρονοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Δευτέρα και νοσηλεύτηκε στο καρδιολογικό τμήμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο δείκτης του οξυγόνου της ήταν πολύ χαμηλός.

Ακολουθώντας φαρμακευτική αγωγή η Μαίρη Χρονοπούλου κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα, και να επιστρέψει στο σπίτι της.