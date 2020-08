Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ελπίδες ότι ο Μπαπέ θα προλάβει τα προημιτελικά του Champions League

Ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς με την Αταλάντα.

Αυξάνονται οι ελπίδες των ανθρώπων της Παρί Σεν Ζερμέν ότι ο Κιλιάν Μπαπέ θα ξεπεράσει τον τραυματισμό του σε χρόνο... ρεκόρ και θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Αταλάντα για τους «8» του Champions League.

Ο Γάλλος στράικερ τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου με τη Σεντ Ετιέν (24/7), έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Λοΐκ Περέν, και το πρόβλημα φαινόταν σοβαρό. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά στο σύνδεσμο, αλλά ακόμη κι έτσι φαινόταν ότι ο Μπαπέ δεν θα προλάβαινε τον προημιτελικό της 12ης Αυγούστου.

Όμως, ο παίκτης ήταν το βράδυ της Παρασκευής παρών στον τελικό του Λιγκ Καπ με τη Λιόν και περπατούσε χωρίς πατερίτσες. Σήμερα αυξάνονται τα σχετικά δημοσιεύματα στα γαλλικά ΜΜΕ, με το "RMC Sport" και την "Equipe" να αναφέρουν ότι ο διεθνής άσος ελπίζει να αναρρώσει πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, ακόμη και έγκαιρα για το παιχνίδι με την Αταλάντα.

Όταν υποχώρησε το πρήξιμο στον αστράγαλο, υποβλήθηκε σε περισσότερες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν μικρότερη ζημιά από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Παρί θα αρχίσει προπονήσεις στην Πορτογαλία για το φάιναλ έιτ του Champions League το επόμενο Σάββατο και οι άνθρωποι της ομάδας ελπίζουν ότι σ' αυτές θα μετέχει και ο Μπαπέ.

Ο 21 ετών άσος έχει φέτος απολογισμό 30 γκολ και 18 ασίστ σε 34 συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων πέντε τερμάτων και ισάριθμων ασίστ σε επτά ματς του Champions League.