Σκουρλέτης: δωρεάν μάσκες στους πολίτες κι όχι πρόστιμα

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για αντιφατική πολιτική της Κυβέρνησης, στο θέμα της πανδημίας.

«Είναι αναγκαίο να πειστεί ο κόσμος για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων» και να «να μην είμαστε αντιφατικοί στην πολιτική μας», «πρέπει να πείσουμε, όχι να τιμωρούμε, για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό», υποστήριξε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στο MEGA. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους προηγούμενους μήνες για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, δημόσιο σύστημα υγείας.

«Θα προτιμούσα αυτές τις μέρες, που βλέπω τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την αστυνομία να μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, αντί να μοιράζουν πρόστιμα να μοιράζουν δωρεάν μάσκες», είπε ο κ. Σκουρλέτης. «Φανταστείτε πόσες μάσκες θα μπορούσαμε να πάρουμε εάν είχαμε μία γλάστρα λιγότερη, από αυτές που έχει βάλει ο δήμαρχος Αθηναίων στον "Μεγάλο Περίπατο"», σχολίασε.

Σε σχέση με την οικονομία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με βάση όσα έχουν διαρρεύσει για την Επιτροπή Πισσαρίδη, εισηγείται ένα εκούσιο μνημόνιο χωρίς να είμαστε σε μνημόνια. «Η εμμονή να ιδιωτικοποιήσεις την επικουρική ασφάλιση, να ιδιωτικοποιήσεις τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, το να αποδιαρθρώσεις πλήρως τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας στην πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όλα αυτά είναι βαριές, σκληρές μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εκούσια η κυβέρνηση θέλει να υιοθετήσει μέσω της περίφημης Επιτροπής Πισσαρίδη», είπε.

Ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη λογική των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση» και πως, αντίθετα, «απαιτείται ένα σχέδιο, το οποίο θα προβλέπει παρεμβάσεις σε αυτό που ονομάζουμε παραγωγικό μοντέλο». Αυτό για να στηριχθεί, τόνισε, προϋποθέτει ότι δεν θα έχεις μείωση της εσωτερικής ζήτησης, αλλά θα έχεις θέσεις εργασίας εν ζωή, δεν θα έχεις απολύσεις, θα υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα που θα στηρίζει την κατανάλωση και όλες τις αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο.

Αναφορικά με την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της στρατηγικής σου και να δημιουργείς τις προϋποθέσεις που θες και εσύ ως χώρα, για να εξυπηρετήσεις τελικά τα συμφέροντά σου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «διπλωματία σημαίνει μια διαρκής προσπάθεια κινήσεων στη διεθνή "σκακιέρα", σύναψη συμμαχιών και προφανώς μια επιλογή διαλόγου, για την ειρήνη, διαλόγου για την επίλυση των ζητημάτων. Κι αυτά αποτυπώνονται σε συμφωνίες».