Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Αν η Τουρκία ψάχνει κάποια λύση-πακέτο, ας το ξεχάσει

“Φρένο” στις προσδοκίες της Άγκυρας βάζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη διαφορά με την Τουρκία το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Και αυτό είναι το μόνο θέμα που μπορεί να υπάρξει σε ένα τραπέζι διαλόγου ή σε μία μελλοντική προσφυγή στη Χάγη», δηλώνει στη Real News ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. «Αν η Τουρκία ψάχνει κάποια λύση - πακέτο για όλα όσα κατά καιρούς φαντάζεται ως διαφορές με την Ελλάδα, ας το ξεχάσει» τονίζει.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, πάντως, ξεκαθαρίζει πως σε κάθε περίπτωση δεν χωρά εφησυχασμός και διαμηνύει: «H Ελλάδα είναι έτοιμη διά παν ενδεχόμενο. Έχουμε τον τρόπο και τα μέσα να απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη».

Αναφερόμενος στη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός είπε πως αποτελεί εθνικό στοίχημα για τη χώρα και επεσήμανε: «Πλέον, βάζουμε μπροστά τις μηχανές, ώστε έως τα μέσα Οκτωβρίου, να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία νέα Ελλάδα. Η αξιοποίησή του είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, είναι το Next Generation Hellas»