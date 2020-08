Life

Μητσοτάκης: Οι ευχές του Πρωθυπουργού για τα γενέθλια του γιου του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές χαλάρωσης για την οικογένεια του Πρωθυπουργού, στα Χανιά.

Στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές βρίσκεται η οικογένεια Μητσοτάκη.

Με αφορμή τα γενέθλια του γιου του, Κωνσταντίνου, ο Πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram μία φωτογραφία μαζί του, μαζί με τις ευχές του.

«Στα Χανιά για τα γενέθλια του Κωνσταντίνου μας! Χρόνια πολλά αγόρι μου!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μία ανάλογη φωτογραφία μοιράστηκε και η Μαρέβα Μητσοτάκη, στην οποία φιλά τρυφερά τον 22χρονο Κωνσταντίνο.

«Χρόνια Πολλά αγάπη της ζωής μου! Happy birthday my love. My one and only!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.