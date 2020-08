Κόσμος

Γερμανία: Προειδοποιήσεις για νέο lockdown

Τα πρόσφατα στοιχεία κρουσμάτων Covid-19 είναι παρόμοια με εκείνα στις αρχές Μαΐου. Πολιτικοί ζητούν πρόστιμα και ποινές για όσους παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας

Από τα μέσα Ιουλίου αυξάνονται στη Γερμανία τα κρούσματα Covid-19. Σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο λοιμωξιολογίας Ρόμπερτ Κοχ, με 955 νέα κρούσματα εντός μιας ημέρας, σημειώθηκε το Σάββατο ο υψηλότερος αριθμός νέων μολύνσεων από τις αρχές Μάϊου. Η περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός νέου lockdown.

Η επιβολή του θα προκαλούσε μεγαλύτερες ζημιές απ’ ότι το πρώτο το Μάρτιο, προειδοποιεί ο πρόεδρος του έγκριτου Γερμανικού Ινστιτούτου για την Έρευνα της Οικονομίας (DIW) Μαρσέλ Φράτζερ: Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, έχουν υψηλά χρέη και σχεδόν καθόλου αποθεματικό.

Να επιβάλλονται τα πρόστιμα

Έναντι του κινδύνου ενός νέου lockdown πληθαίνουν οι φωνές πολιτικών αξιωματούχων που ζητούν την αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας. Κάθετα αντίθετος με την χαλάρωση των μέτρων, όπως το ζητούσαν πάνω από 20.000 διαδηλωτές εχθές στο Βερολίνο, δηλώνει ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ. Όποιος υποτίμησε το κορωνοϊό διαψεύστηκε, τονίζει σε συνέντευξη του στην κυριακάτική Bild. Όπως εκτιμά, το δεύτερο κύμα εκδηλώθηκε, ήδη στη πράξη, στη Γερμανία. Συνεπώς, επιβάλλεται μεγαλύτερη προσοχή και μια άμεση και συνεπή αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ πρόστιμα και ποινές για εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα προστασίας από πρόθεση ή από αμέλεια. Γεγονός είναι ότι τα κρατίδια προβλέπουν πρόστιμα για παραβιάσεις των μέτρων προστασίας (φυσική απόσταση, χρήση μάσκας κ.ά.), στην πράξη όμως οι τοπικές αρχές επιδεικνύουν, μέχρι στιγμής, μεγάλη ανοχή.

Πηγή: dw.com