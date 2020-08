Κοινωνία

Φωτιά στο Ναύπλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται σε κεραυνό. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν την περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση, στην περιοχή Λυκάλωνα Κάντια του Δήμου Ναυπλιέων.

Η φωτιά καίει το βουνό και δύναμη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου με οχήματα και από την Πυροσβεστική Άργους αλλά και πεζοπόρο από την Τρίπολη, ενεργούν για την κατάσβεση της.

Όπως μεταδίδει το argonafplia.gr, η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό.

Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ μέχρι τη δύση του Ηλίου πραγματοποιούσε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση.