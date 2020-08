Οικονομία

Μύκονος: Σωρεία παραβάσεων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι της Τροχαίας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

21 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, για δύο οχήματα για τα οποία είχε λήξει η άδειά τους και δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα προς μίσθωση, καθώς και για 50 οχήματα που ήταν εκτός λίστας ΕΟΤ, βεβαίωσε η Τροχαία σε έλεγχο που πραγματοποίησε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μηχανών στη Μύκονο.

Παράλληλα, από την ίδια, αφαιρέθηκαν 22 άδειες κυκλοφορίας και 17 πινακίδες.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.