Οικονομία

Δαβερώνης στον ΑΝΤ1: Δεν θα σταθούν “όρθιες” πολλές επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΑ εκφράζει την αγωνία των επαγγελματιών για τα αυστηρά μέτρα και τα βαριά πρόστιμα. Τι λέει για τους απείθαρχους πελάτες.