Συγκλονίζει η μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Το κορίτσι μεγαλώνει καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα. Έκανε το πρώτο μπάνιο στην θάλασσα μετά από 7 χρόνια...



Το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα έκανε, έπειτα από επτά χρόνια, η Ασπασία Μπόγρη, που είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση από τον ίδιο της τον πατέρα και μεγαλώνει καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το ζήτησε η ίδια με τα μάτια της – θα πει η μητέρα της, Σπυριδούλα Φατούρου - καθώς οι θεραπευτές έχουν καταφέρει να αναπτύξουν έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας μαζί της!

«…όταν θέλει να πει ναι γυρνάει κεφάλι αριστερά και όταν είναι όχι σηκώνει φρύδια.. είπε ναι θέλω να πάω για μπάνιο, αλλά δεν ήθελε πολύ κόσμο γιατί ντρέπεται… όταν μπήκε κρύωσε λίγο, αλλά χαμογελούσε, της άρεσε πολύ αφέθηκε…», λέει η μητέρα της στον ΑΝΤ1.

Μετά από τον τραγικό της τραυματισμό και τον αγώνα που δίνει σε κέντρα αποκατάστασης να επιβιώσει με δυο σφαίρες σφηνωμένες στο κεφάλι της, η Ασπασία επέστρεψε και πάλι στο Ναύπλιο και το Άργος, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Η μητέρα της – ακόμη και εν καιρώ πανδημίας- ήθελε να της χαρίσει αυτό το ταξίδι, μετά από 7χρόνια καραντίνας.

«…εμείς είμαστε 7 χρόνια καραντίνα … φυσικά και φοβάμαι , πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι για να βγούμε απ’ όλο αυτό, γιατί αν γίνει λάθος κίνηση πχ στην Ασπασία μπορεί να είναι μοιραία», αναφέρει στον ΑΝΤ1 η κ. Φατούρου.

Ήταν στις 12 Αυγούστου του 2013 στο Άργος όταν η 17χρονη Ασπασία έπεφτε αναίσθητη από δυο σφαίρες του ίδιου της του πατέρα. Τυφλωμένος από εμμονή που είχε για την εν διαστάσει σύζυγό της, έστρεψε το όπλο πάνω στο παιδί του και το πυροβόλησε εξ επαφής για εκδικηθεί την μητέρα του και εν συνεχεία έστρεψε το όπλο πάνω του και αυτοπυροβολήθηκε, για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα.



Επτά χρόνια μετά η Άσπα μεγαλώνει καθηλωμένη σε αμαξίδιο. Η μητέρα της – που δίνει μάχη να στηρίξει την 24χρονη σήμερα κόρη της – κάνει έκκληση στον κρατικό μηχανισμό να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες.