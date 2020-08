Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1 για την επίθεση με βιτριόλι: Τι εκμυστηρεύτηκε η 35χρονη στον πατέρα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες στην πολύκροτη υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα αποκαλύψουν εάν η φερόμενη ως δράστιδα είχε συνεργούς.

Βέβαιη ότι θα βγει από την φυλακή, εμφανίζεται η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.

Η 35χρονη βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, εξακολουθεί να τηρεί το δικαίωμα της σιωπής που της παρέχει ο νόμος και ακόμη δεν έχει απολογηθεί, όμως όπως εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της που την έχει επισκεφτεί μια φορά στις φυλακές όπου κρατείται νιώθει βέβαιη ότι θα αφεθεί σύντομα ελεύθερη!

«Μετά το συμβάν πήγανε (στην φυλακή) μια φορά και μετά δεν ξαναπήγανε. Το μόνο που του είπε είναι ότι «εγώ θα βγω» αυτό του είπε. Τίποτε άλλο. Είναι εντολή του δικηγόρου να μην βγάλει άχνα για τίποτα. Δεν απολογήθηκε καθόλου, να σωπάσει και ο,τι είναι να γίνει, θα γίνει», είπε στον ΑΝΤ1 συγγενής κατηγορούμενης.

Εκείνη μπορεί να σιωπά , «μίλησαν» όμως το κινητό τηλέφωνο και το λάπτοπ της 35χρονης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, τα στοιχεία που κατάφεραν να ανασύρουν από τις ηλεκτρικές συσκευές οι ερευνητές των Εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας οδηγούν τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η φερόμενη ως δράστις ήθελε να κάνει μάγια στην Ιωάννα.

Έξι μήνες πριν από την επίθεση οι αστυνομικοί βρήκαν ότι η 35χρονη αναζητούσε στο διαδίκτυο τρόπους για να κάνει μάγια, έψαχνε να βρει «ειδικούς» που θα την εξυπηρετούσαν, ενώ σε έρευνα στο σπίτι της οι αρχές εντόπισαν χειρόγραφα που αποκαλύπτουν ότι πράγματι η φερόμενη ως δράστις επισκεπτόταν συστηματικά χαρτορίχτες για να της προβλέψουν το μέλλον της με πρώην σύντροφό της.

Από τα ευρήματα του κινητού και του φορητού υπολογιστή οι Αρχές αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και σε δυο μέχρι στιγμής αναπάντητα ερωτήματα: ποιος ήταν ο άνθρωπος ή η εταιρία από την οποία η φερόμενη ως δράστης προμηθεύτηκε την καυστική ύλη, αλλά και αν είχε συνεργό που πιθανώς την βοήθησε, ακόμη και εν αγνοία του.