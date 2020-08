Life

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα παιδοφιλίας του Χόλιγουντ (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τις πτήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Επστάιν, που ήταν γνωστό ως “Λολίτα Eξπρές”.



Νέες αποκαλύψεις για την Γκισλέιν Μάξγουελ και την σχέση της με τον παιδόφιλο εκατομμυριούχο Τζέφρι Επστάιν - που αυτοκτόνησε στο κελί του ενώ περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεσή του- έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την κατάθεση της Βιρτζίνια Τζιούφρ, η Μάξουελ και ο Επστάιν την κακομεταχειρίζονταν για να την εκπαιδεύσουν, ώστε να εξελιχτεί σε «σκλάβα» του σεξ.

Η εκπαίδευση γινόταν στο «νησί των παιδόφιλων», όπως αποκαλούσαν το Little Saint James, το ιδιωτικό νησί του Επστάιν όπου είχαν βρεθεί και πολλοί πολιτικοί και διάσημοι φίλοι του Επσταίν, όπως η Ναόμι Κάμπλ, ο Μπίλ Κλίντον αλλά και ο νυν Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η μεταφορά των κοριτσιών γινόταν με το ιδιωτικό αεροσκάφος του εκατομμυριούχου και είχαν την καθόλου τυχαία ονομασία «Λολίτα Eξπρές».

Η μαρτυρία της Τζιούφρ, που δόθηκε στην δημοσιότητα από τις Αρχές, χρονολογείται από το 2015, όταν κινήθηκε νομικά εναντίον της Μάξουελ, την οποία κατηγορούσε ότι προμήθευε ανήλικα κορίτσια τον Επστάιν για να χορτάσει τις ερωτικές επιθυμίες του. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, που παρουσιάζει το ρεπορτάζ του Netflix για τον Επστάιν, ο παιδόφιλος εκατομμυριούχος είχε κρυφές κάμερες παντού και κατέγραφε τα πάντα στην βίλα των 55 εκατομμυρίων που διατηρούσε στη Νέα Υόρκη.

Μηνύματα email μεταξύ της Βρετανίδας κατηγορουμένης και του Επστάιν αποκαλύπτουν ότι η Μάξγουελ γνώριζε ήδη από το 2015 ότι θα αντιμετώπιζε τη Δικαιοσύνη για τον ρόλο της στην προώθηση ανήλικων κοριτσιών στον Επστάιν και τους πλούσιους φίλους του, ανατρέποντας τους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε συζητήσει ποτέ τέτοια θέματα με τον αυτόχειρα επενδυτή. Γι’ αυτό άλλωστε κρατούσε αντίγραφα από τις επίμαχες κασέτες.

Η Τζιούφρ έχει καταθέσει ακόμα ότι την πίεζαν να συνευρεθεί σεξουαλικά με πλήθος πλουσίων και ισχυρών ανδρών. Ανάμεσα σε αυτούς έχει κατονομάσει και τον πρίγκιπα Άντριου της Αγγλίας, ο οποίος ωστόσο το αρνείται κατηγορηματικά. Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές Αρχές συνέλαβαν τη Μάξγουελ στις 2 Ιουλίου για να της ασκήσουν δίωξη για συμμετοχή στο δίκτυο διακίνησης του Επστάιν. Παρότι η Μάξγουελ υποστηρίζει την αθωότητά της, η ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη αποφάσισε την προσωρινή της κράτηση, εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.