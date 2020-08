Κόσμος

Κύπρος: Υποχρεωτικό τεστ κορονοϊού για ταξιδιώτες από την Ελλάδα

Στην ταξιδιωτική κατηγορία Β κατατάσσεται πλέον η Ελλάδα από τις κυπριακές Αρχές, μετά την αύξηση κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Στην ταξιδιωτική κατηγορία Β - από την Α που ήταν μέχρι σήμερα - κατατάσσεται η Ελλάδα από τις κυπριακές αρχές. Οπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής, το υπουργείο Υγείας της Κύπρου κατόπιν αξιολόγησης, έλαβε την απόφαση μετά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που εντοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες από ταξιδιώτες που επέστρεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ η απόφαση ισχύει από τις 6 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας Κύπρου, πέραν των αυξημένων ελέγχων που διενεργούνται σε πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνονται από σήμερα μέχρι και τις 6 Αυγούστου οι δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι σε επιβάτες πτήσεων από την Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειάς τους και οι νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο έχουν την επιλογή να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχουν πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητική εξέταση PCR για τον ιό, όπως ισχύει για όλους τους ταξιδιώτες από χώρες της κατηγορίας Β.

Τονίζεται, επιπλέον, ότι απαιτείται από όλους τους επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να υποβάλουν αίτηση για το CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/) εντός 24 ωρών πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους.