Πολιτική

Κορονοϊός: Ποια είναι τα νέα περιοριστικά μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με Κικίλια, Χαρδαλιά και Τσιόδρα, για την αξιολόγηση των τελευταίων δεδομένων.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Κυβέρνηση και Επιτροπή λοιμωξιολόγων είναι σε κατάσταση “συναγερμού”, καθώς εάν εξακολουθήσουν τα φαινόμενα χαλάρωσης, τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού και η αύξηση του αριθμού των εισαγωγών στα νοσοκομεία, θα είναι “μονόδρομος” η λήψη περιοριστικών μέτρων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την Δευτέρα ξανά τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την Πολιτική Προστασία και τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Αυστηροί έλεγχοι και συμμόρφωση των πολιτών με τα μέτρα κοινωνικής απόστασης - χρήση μάσκας είναι το καταρχήν σενάριο. Ωστόσο, αν τα επιδημιολογικά δεδομένα επιδεινωθούν, πάνω στο τραπέζι είναι να επιβληθούν τοπικά lockdowns, δηλαδή να κλείνουν ολόκληρες γεωγραφικές ενότητες, στα πρότυπα του lockdown που είχαμε ως πρόσφατα στο Δήμο Μύκης στην Ξάνθη. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να επιβληθεί πλαφόν στις χωρητικότητες σε καταστήματα, να επεκταθεί η απαγόρευση ορθίων στην εστίαση, ακόμη και να μπει ώρα λήξης εργασιών π.χ. στις 10 το βράδυ να κλείνουν μπαρ, κλαμπ κλπ.

Κατά πληροφορίες βγαίνει από το συρτάρι και η κυκλοφορία των ευάλωτων/ευπαθών ομάδων να γίνεται πάλι με sms, ένα μέτρο που ακουγόταν έντονα τον Μάιο όταν “άνοιξε” η οικονομική δραστηριότητα. Δεν προκρίθηκε τότε να παραμείνουν σε καθεστώς περιορισμού οι μετακινήσεις των γηραιότερων. Όμως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως είναι ξανά στις σκέψεις.

Όλα τα κυβερνητικά στελέχη, με πρώτο τον Πρωθυπουργό έχουν βάλει ως avatar στα προφίλ τους στα social media φωτογραφίες τους με μάσκες. Δεν αποκλείεται αν ο Πρωθυπουργός χρειάζεται να ξαναβγεί “μπροστάρης” για να εμφυσήσει ένα αυξημένο αίσθημα υπευθυνότητας , να δούμε μια δημόσια παρέμβαση του σε αυτή την κατεύθυνση.