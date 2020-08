Κόσμος

Κορονοϊός: “Υγειονομική βόμβα” αποδείχθηκε κρουαζιερόπλοιο στη Νορβηγία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πονοκέφαλος” στις Αρχές της Νορβηγίας, μετά τα δεκάδες κρούσματα. “Αγώνας δρόμου” για τον εντοπισμό όσων αποβιβάστηκαν!

Τουλάχιστον 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19 και οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν επιβάτες από δύο πρόσφατα ταξίδια στην Αρκτική, δήλωσαν την Κυριακή αξιωματούχοι στη Νορβηγία.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος του Roald Amundsen εισήχθησαν στο νοσοκομείο την Παρασκευή, όταν το πλοίο έφθασε στο λιμάνι του Τρόμσο, και αργότερα διαγνώστηκαν με την νόσο COVID-19. Τα τεστ έδειξαν πως άλλα 32 από τα 158 μέλη του προσωπικού είχαν επίσης μολυνθεί.

Ενώ το πλήρωμα τέθηκε σε καραντίνα πάνω στο πλοίο, οι 178 επιβάτες που έφθασαν την Παρασκευή επιτράπηκε να αποβιβαστούν προτού ορισμένοι διαγνωστούν με την ασθένεια, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια πολύπλοκη επιχείρηση εντοπισμού τους ώστε να περιοριστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη διάδοση.

Μέχρι τώρα, τέσσερις από τους συνολικά 387 επιβάτες που ταξίδεψαν με το πλοίο σε δύο κρουαζιέρες από τις 17 Ιουλίου έχουν βρεθεί να είναι φορείς του ιού, ανέφεραν το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (FHI) και η δημαρχία του Τρόμσο. «Αναμένουμε να βρεθούν περισσότερες μολύνσεις σχετιζόμενες με αυτήν την έξαρση», δήλωσε ο Λίνε Βολντ, υψηλόβαθμο στέλεχος του FHI, που πρόσθεσε πως έχουν δοθεί οδηγίες στους επιβάτες να αυτοπεριοριστούν.

Η εταιρία Hurtigruten, ιδιοκτήτρια του Roald Amundsen, καθώς και άλλων 15 πλοίων, στα μέσα Ιουνίου έγινε η πρώτη που επέστρεψε στις κρουαζιέρες, έπειτα από διακοπή τριών μηνών λόγω της πανδημίας.

Απαντώντας σε ερώτηση αν οι Αρχές έχουν εντοπίσει και υποβάλει σε τεστ όλους όσοι ενδέχεται να έχουν μολυνθεί πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, εκπρόσωπος του FHI είπε: «Έχουν σταλεί μηνύματα σε όλους τους επιβάτες. Τώρα προσπαθούμε να επαληθεύσουμε πως η πληροφορία έχει ληφθεί και έχει γίνει κατανοητή».

Από τα μέλη του πληρώματος που έχουν μολυνθεί, 32 είναι από τις Φιλιππίνες ενώ οι υπόλοιποι είναι νορβηγικής, γαλλικής και γερμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με τη Hurtigruten. «Εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να συγκρατήσουμε αυτή την έξαρση ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση στον γενικό πληθυσμό», δήλωσε η αρχίατρος της δημαρχίας του Τρόμσο Κατρίνε Κριστόφερσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Όταν ξεκίνησε η πανδημία, χιλιάδες επιβάτες είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε κρουαζιερόπλοια στην Ασία, στις ΗΠΑ και αλλού, αναγκάζοντας τις εταιρείες να ακυρώσουν ταξίδια, ενώ ακολούθησαν μαζικές απολύσεις εργαζομένων.

Με μέτρα όπως η μειωμένη χωρητικότητα επιβατών, η κοινωνική απόσταση και οι αυστηροί κανόνες υγιεινής, η Hurtigruten επεδίωξε να πείσει τους πελάτες να επιστρέψουν στη βιομηχανία της κρουαζιέρας.

Το Roald Amundsen είναι προγραμματισμένο να κάνει τον γύρο των βρετανικών νησιών τον Σεπτέμβριο, δένοντας σε διάφορα λιμάνια στην Αγγλία και τη Σκωτία.