Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: Υποχρεωτική η μάσκα σε κλειστούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιστήμονες καλούν τους πολίτες να τηρήσουν με προσοχή τις αποστάσεις ασφαλείας. Κρίσιμες οι επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες.

Ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα αποφάσισε ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό συνεχίζει να ισχύει μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Όπως έχουν αφήσει να διαρρεύσει, όμως, μέλη της πλειοψηφίας που στηρίζει την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί παράταση της ισχύος του συγκεκριμένου μέτρου, όπως και της υποχρέωσης τήρησης της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας του ενός μέτρου για τις διαπροσωπικές επαφές.

Στο μεταξύ, σήμερα πάνω από οκτώ χιλιάδες επιβάτες που είχαν αγοράσει ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν με τραίνο, διότι οι σιδηροδρομικές εταιρίες δεν πρόλαβαν να συμμορφωθούν με την απόφαση που ορίζει ότι ένα στα δυο καθίσματα μέσα στα βαγόνια πρέπει να παραμένει κενό.

Όπως έκαναν γνωστό οι ιταλικές αρχές, το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι (όλοι στην περιφέρεια της Λομβαρδίας) και σημειώθηκαν διακόσια τριάντα εννέα νέα κρούσματα.

Οι επιστήμονες καλούν τους πολίτες να τηρήσουν με προσοχή τις αποστάσεις ασφαλείας στις παραλίες και στα κλαμπ και προσθέτουν ότι οι επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες θα είναι καθοριστικής σημασίας, για να μπορέσει να παραμείνει υπό έλεγχο η όλη κατάσταση.