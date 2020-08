Τεχνολογία - Επιστήμη

Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX (εικόνες)

Δύο Αμερικανοί αστροναύτες προσθαλασσώθηκαν στον Κόλπο του Μεξικού πάνω στην κάψουλα SpaceX.

Δύο Αμερικανοί αστροναύτες προερχόμενοι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσθαλασσώθηκαν σήμερα στον Κόλπο του Μεξικού πάνω στην κάψουλα SpaceX, στεφανώνοντας με επιτυχία αυτήν την πρώτη αποστολή της ιδιωτικής εταιρίας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη NASA.

«Καλωσορίσατε στη Γη, και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε με τη SpaceX», ανακοίνωσε ο διευθυντής της πτήσης στους αστροναύτες που αποκρίθηκαν αμέσως. Η κάψουλα Dragon προσθαλασσώθηκε ανοικτά της Πενσακόλα της Φλόριντα όπως είχε προβλεφθεί στις 14:48 (21:48 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας, αφού διαπέρασε προφανώς χωρίς ζημιές την ατμόσφαιρα της Γης.



Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας, που αναμένεται να ανακτηθεί γρήγορα από ένα σκάφος της SpaceX.