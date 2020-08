Αθλητικά

Κορονοϊός - ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Μίροσλαβ Στοχ για την περιπέτεια της υγείας του

Σε “καραντίνα” έχει τεθεί ο Σλοβάκος ποδοσφαιριστής του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Ο Μίροσλαβ Στοχ είναι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. Ήταν ήδη γνωστό ότι ένα μέλος του “Δικεφάλου του Βορρά” είχε μολυνθεί από τον ιό, αλλά δεν είχε δημοσιευθεί το όνομά του. Ο 30χρονος Σλοβάκος, με ανάρτησή του στα social media, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στην COVID-19, αλλά είναι καλά στην υγεία του.

«Όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε από τα media, η ομάδα μας είχε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Δυστυχώς αυτός ο “τυχερός” ήμουν εγώ. Μην ανησυχείτε, είμαι καλά, δεν έχω προβλήματα και σίγουρα θα επιστρέψω στο γήπεδο σύντομα. Χάρη στον Θεό, η οικογένειά μου, οι συμπαίκτες μου και οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί σε όλα τα τεστ. Ακολουθώ τους κανόνες των γιατρών και μένω στο σπίτι ασφαλής για εμένα και τους γύρω μου», έγραψε στο Instagram.