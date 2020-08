Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέφτει η μέση ηλικία των κρουσμάτων στην Ελλάδα

Πτωτική τάση παρουσιάζει η μέση ηλικία των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Συνεχίζει να πέφτει η μέση ηλικία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ.



Στην ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ σήμερα 2 Αυγούστου αναφέρεται ότι «η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 45 έτη», ενώ μια ημέρα πριν, η μέση ηλικία ήταν τα 46 έτη.



Το Σάββατο 1.415 ασθενείς ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-39 ετών, ενώ σήμερα αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά 37 άτομα και πλέον τα κρούσματα σε αυτή την ομάδα ανέρχονται σε 1.452.



Επίσης, άλλοι 9 ανήλικοι (0-17 ετών) ανιχνεύθηκαν το τελευταίο 24ωρο με κορoνοϊό, και από 279 χθες, είναι σήμερα 288.



Την Κυριακή 2 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 75 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.



Tα 19 κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Καβάλα και 4 στη Χαλκιδική.

