Παναθηναϊκός: Καιροφυλαχτεί για Ανουάρ

Ο Μαροκινός μέσος δεν περιλαμβάνεται στα αγωνιστικά πλάνα της Βαγιαδολίδ και εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει.

Ο Ανουάρ Τουχαμί αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό στις 17 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας τον εξάμηνο δανεισμό του από τη Βαγιαδολίδ, ωστόσο στην Ισπανία δεν βρήκε τα πράγματα όπως θα τα επιθυμούσε.

Η Βαγιαδολίδ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2023, δεν δείχνει να τον υπολογίζει στην “πρώτη γραμμή” του ρόστερ της, κάτι που έχει αντιληφθεί κι ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος ζήτησε από την ομάδα του να αποχωρήσει, όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής του ισπανικού συλλόγου, Άνχελ Γκόμεθ.

«Ο Ανουάρ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εμπειρία του στον Παναθηναϊκό. Μας είπε λοιπόν ότι αν κάτι έρθει που να τον καλύπτει, τότε να τον αφήσουμε ελεύθερο να φύγει. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι οριστικό ως προς την αποχώρησή του και ίσως να μην είναι αυτή η μοναδική λύση, αλλά ο Ανουάρ θεωρεί ότι θα μπορέσει να εξελιχθεί καλύτερα μακριά από την Βαγιαδολίδ», ανέφερε ο Γκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και... καιροφυλαχτεί, εφόσον κρίνει πως οι συνθήκες είναι ώριμες για να κάνει κίνηση προς την πλευρά της Βαγιαδολίδ, εξετάζοντας τον εκ νέου δανεισμό του με οψιόν αγοράς, αλλά σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα 4 εκατ. ευρώ που είχαν μπει στη συμφωνία του περασμένου Ιανουαρίου.