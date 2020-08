Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Δευτέρα 3 Αυγούστου

Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα και η εβδομάδα που ξεκινάει με την πανσέληνο του μήνα στον άξονα Υδροχόου/Λέοντα, η οποία μας επιφυλάσσει εντυπωσιακά πράγματα…

ΚΡΙΟΣ

Με αυτή την πανσέληνο στο ξεκίνημα της εβδομάδας το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα ερωτικά σου, όπου φαίνεται να διογκώνεις κάποια πράγματα. Ίσως περιμένεις από το σύντροφο σου να ανταποκριθεί σε κάποιους κανόνες που κανένας δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να τους αποδεχτεί. Καλύτερα να τον ρωτήσεις ευθέως πως βλέπει τα πράγματα και να προσπαθήσεις να του δώσεις να καταλάβει πως νιώθεις εσείς γι’ αυτό, χωρίς όμως να κρίνεις τη δική του οπτική.

ΤΑΥΡΟΣ

Με την πανσέληνο αυτή στον Υδροχόο να σου δημιουργεί μια σχετική υπεραισιοδοξία για το μέλλον φαίνεσαι έτοιμος να πάρεις ρίσκα που φωνάζουν από μακριά ότι εμπεριέχουν έναν υψηλό βαθμό κινδύνου. Σχέσεις και συνεργασίες είναι πολύ πιθανό να δεχτούν τα απόνερα των επιλογών σου και ίσως να πρέπει να λάβεις υπόψη και την άποψη κάποιων ανθρώπων που μπορεί να επηρεαστούν άμεσα, πριν λάβεις τελεσίδικες αποφάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι γεννημένοι στις αρχές του 2ου δεκαημέρου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η πανσέληνος στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου είναι αρκετά θετική για εσένα, παρόλο που σε πρώτη φάση δεν αποκλείεται να σε ζορίσει λίγο. Ίσως νιώσεις τη διάθεση σου να βαραίνει ή να έρχεσαι αντιμέτωπος με κάποια ανασφάλεια ή αδυναμία σου. Ωστόσο δε θα βοηθήσει να αντιμετωπίσεις με φόβο την κατάσταση και τα όποια συναισθήματα μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια, γιατί προϋπάρχουν και σε επηρεάζουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δώσε τους χώρο να βγουν και να σου δείξουν που θα μπορούσες να αλλάξεις των τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με την πανσέληνο αυτή στον άξονα των οικονομικών σου, αλλά και της συναισθηματικής σου ασφάλειας καλείσαι να επανεξετάσεις την αξία που έχεις δώσει σε κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου. Ίσως σου παρέχουν υλικής φύσεως διασφαλίσεις, αλλά από συναισθηματικής απόψεως πληρώνεις αδρά το μάρμαρο… Το ίδιο μπορεί να ισχύει και σε μια επαγγελματική σχέση. Σε κάθε περίπτωση δες τι πρέπει να κάνεις για να προσφέρεις εσύ στον εαυτό σου αυτές τις παροχές, ωστέ να μην είσαι αντικείμενο στα χέρια κάποιων.

ΛΕΩΝ

Η πανσέληνος που πραγματοποιείται απέναντι σου σήμερα επηρεάζει τον τομέα των σημαντικών σχέσεων της ζωής σου. Ειδικά αν μιλάμε για τα επαγγελματικά μπορεί αυτή την περίοδο να προκύψουν κάποιες πολλά υποσχόμενες προτάσεις για συνεργασία οι οποίες να σε ωθήσουν στην κατεύθυνση να πάρεις την απόφαση να διαλύσεις μια συνεργασία χρόνων. Δεν υπάρχει μία απάντηση, αν θα κάνεις καλά ή όχι, σε κάθε περίπτωση όμως κοίταξε να πάρεις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από όσους σου υπόσχονται διάφορα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με την πανσέληνο του μήνα να πραγματοποιείται σήμερα στον Υδροχόο η καθημερινότητα μπαίνει στο μικροσκόπιο και τρώγεσαι να κάνεις αλλαγές που θα την κάνουν πιο ευχάριστη και θα σου δώσουν την ευκαιρία να εντάξεις στο πρόγραμμα σου δραστηριότητες που θα σε γεμίζουν περισσότερο. Από την άλλη είναι πιθανό να σε απασχολήσει ένα ταξίδι ή η αγορά ενός μεταφορικού μέσου ή ενός νέου gadjet, ανάγκη που σε κάποιους θα προκύψει εκεί που δεν το περιμένουν…

ΖΥΓΟΣ

Η εβδομάδα ξεκινάει με την πανσέληνο στον επίσης αέρινο Υδροχόο και το ενδιαφέρον σου να στρέφεται στα απολύτως ερωτικά ζητήματα της ζωής σου. Εκεί όπου θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην τα κάνεις θάλασσα, που να με συμπαθάς, αλλά πολύ αμφιβάλλω. Κι αυτό, γιατί το παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε επηρεάζει κι επειδή δεν ξέρεις τι ακριβώς να το κάνεις πας και το ρίχνεις πάνω σε έναν άνθρωπο που δε σου φταίει τίποτα και το μόνο λάθος που έκανε είναι ότι σε διάλεξε. Ξέρω, πόνεσε αυτό, αλλά δεν το εννοώ. Το λέω όμως για να σε ξυπνήσω γλυκέ μου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με την πανσέληνο στον 4ο ηλιακό σου οίκο ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου κι αν κάτι θα πρέπει να προσέξεις είναι το κατά πόσο νέες γνωριμίες ή άλλα ερωτικά μπλεξίματα μπορεί να επηρεάσουν την οικογενειακή σου γαλήνη ή γενικότερα τα αισθηματικά σου. Το θέλουμε; Αν το θέλουμε, καλώς, αλλά να ξέρουμε με ποιον μπλέκουμε και μέχρι που μπορεί να μας πάει, για να μην κλαίμε μετά. Αν πάλι δεν το θέλουμε, τότε θα πρέπει να κινηθούμε σαν Σκορπιοί, γιατί αν μας πάρουν χαμπάρι τη βάψαμε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η πανσέληνος του μήνα στον Υδροχόο έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα στην καθημερινότητα σου και ειδικά από οικονομικής απόψεως. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιείς ένα μέσο μεταφοράς το οποίο σου κοστίζει αρκετά και αποφασίζεις να το αντικαταστήσεις με ένα που καταναλώνει λιγότερα καύσιμα ή επιλέγεις τα μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις σου. Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίστροφο, αφού φαίνεται να υπάρχει κάποια οικονομική εύνοια την οποία θα αξιοποιήσεις για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η εβδομάδα ξεκινάει με μια πανσέληνο στο 2ο ηλιακό σου οίκο να θίγει ζητήματα οικονομικής φύσεως, τα οποία όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσεις με περίσσεια σοβαρότητα και το εννοώ έτσι όπως το λέω. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ξοδεύεις μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου και να αναλαμβάνει οικονομικά βάρη τα οποία θα είσαι σίγουρος ότι αντέχεις να σηκώσεις. Ο κίνδυνος έγκειται στο ότι είναι πιθανό να υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητες σου ή να αντιμετωπίσεις την κατάσταση με υπεραισιοδοξία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου μπαίνει με την πανσέληνο στο ζώδιο σου να σε ωθεί σε ένα μονοπάτι εξέλιξης που μόνο καλό θα σου κάνει το να το βαδίσεις. Εξέλιξη χωρίς πόνο και κόπο δε υπάρχει ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο σημαντική και σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Όμως θα νιώσεις έτοιμος να φροντίσεις ένα συναισθηματικό τραύμα και να κλείσεις τους λογαριασμούς σου με τον παρελθόν. Από την άλλη, θα προκύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες για να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα.

ΙΧΘΥΕΣ

Με την πανσέληνο στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου η οποία σε καλεί να βρεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και να φροντίσεις το σώμα σου. Ένα ταξίδι θα μπορούσε να αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο για να κρατήσεις αποστάσεις από καταστάσεις που σε έχουν πιέσει ψυχολογικά και αν έχεις τη δυνατότητα καλό θα είναι να την εκμεταλλευτείς. Η βοήθεια του συντρόφου ή των φίλων σου μπορεί όντως να αποδειχτεί πολύτιμη, αρκεί να μη φορτώσεις όλο το βάρος σε αυτούς.

Πηγή: astrologos.gr