Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Εκατοντάδες νεκροί σε μία μέρα

«Καλπάζει» η πανδημία στις ΗΠΑ. Ο «χάρτης» με τα θύματα και τα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Κυριακή 47.508 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 515 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί έχει ξεπεράσει τους 4,6 εκατ., ενώ ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 154.834 στη χώρα που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, σύμφωνα με την καταμέτρηση αυτής της σχολής ιατρικής με έδρα τη Βαλτιμόρη ως χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας).

Ο ημερήσιος αριθμός των νέων μολύνσεων μειώθηκε χθες σε σύγκριση με αυτούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες πέντε ημέρες, όταν ξεπερνούσαν τις 60.000 ανά 24ωρο.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα την ώρα που η Φλόριντα ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει το χτύπημα της τροπικής καταιγίδας Ησαΐας. Η νοτιοανατολική αυτή πολιτεία υφίσταται το τελευταίο διάστημα σκληρό χτύπημα από την πανδημία. Χθες Κυριακή κατέγραψε 77 νέους θανάτους — αριθμό πάντως αισθητά μειωμένο από το ρεκόρ των 179 που κατέγραψε την προηγουμένη — με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει ως εδώ τα 6.920.