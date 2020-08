Κοινωνία

Σύγκρουση σκαφών στην Καλαμάτα

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της σύγκρουσης δύο ταχυπλόων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της νησίδας Σχίζα και Αγ. Μαρίνας Φοινικούντας στην Καλαμάτα, που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ημεδαπών.

Στο ένα ταχύπλοο επέβαιναν τρεις άνθρωποι, στο άλλο μόνο ένας.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσε ιδιωτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα του λιμενικού από ξηράς. Οι τρεις τραυματίες διακομίζονται στο γενικό νοσοκομείο της Καλαμάτας, έχοντας τις αισθήσεις τους.