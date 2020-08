Πολιτική

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και αυστηροποίηση των μέτρων

Σε επιφυλακή το Μαξίμου λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Κρίσιμη κυβερνητική τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης της κατάστασης και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα στις 9:30, τηλεδιάσκεψη με τους Σωτήρη Τσιόδρα, Βασίλη Κικίλια, Βασίλη Κοντοζαμάνη και Νίκο Χαρδαλιά.

Όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, οι τηλεδιασκέψεις τον Αύγουστο θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή. Αναμένεται ο πρωθυπουργός να στείλει αυστηρό μήνυμα για την τήρηση των μέτρων και την αυστηροποίηση των ελέγχων καθώς η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι η χαλάρωση που έχει επέλθει είναι επικίνδυνη. Η κυβέρνηση, όπως έχει επισημάνει, παρακολουθεί την κατάσταση, ακούει τις εισηγήσεις των ειδικών και είναι αποφασισμένη να λάβει όποια μέτρα χρειαστούν για να περιορίσει την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα.