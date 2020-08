Οικονομία

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: επιβεβλημένη η αύξηση της πληρότητας στα πλοία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι η τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό θα πρέπει να γίνει δεύτερη φύση για όλους.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι η αύξηση της πληρότητας που ανακοινώθηκε ήταν επιβεβλημένη λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε χαλάρωση των μέτρων και μάλιστα οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το Λιμενικό θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένοι.

Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν εφαρμοστούν τα μέτρα, υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης, τονίζοντας πως η τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό θα πρέπει να γίνει δεύτερη φύση σε όλους.

Τέλος και ερωτηθείς αν η πληρότητα στα πλοία θα μπορούσε να αλλάξει και πάλι είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, απάντησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών οι οποίοι εκτιμούν τα δεδομένα καθημερινά.