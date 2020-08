Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός σαρώνει την Λατινική Αμερική

Οι νεκροί ξεπέρασαν πλέον τους 200.000 ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν πλέον τα 5 εκατομμύρια.

Στην Αργεντινή ξεπεράστηκε το όριο των 200.000 μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό χθες Κυριακή. Η Κολομβία ανακοίνωσε νέο ρεκόρ. Τα θλιβερά ρεκόρ σπάνε το ένα πίσω από το άλλο στη Λατινική Αμερική, ωθώντας την περιοχή του κόσμου που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία προς τα 5 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης.

Η περιφέρεια όπου ξεπεράστηκαν οι 200.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 το Σάββατο δυσκολεύεται να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Τα κρούσματα μόλυνσης αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς σε αρκετές χώρες, την ώρα που οι κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τους περιορισμούς για να συνεφέρουν τις οικονομίες τους.

Η Λατινική Αμερική, στην οποία αναλογεί το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχει καταγράψει σχεδόν το 30% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης και των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στον πλανήτη. Οι μολύνσεις δεν παύουν να πολλαπλασιάζονται· ανάμεσα στους ανθρώπους που προσβλήθηκαν ήταν αρχηγοί κρατών όπως ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και η μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες. Και οι δύο πάντως ανέρρωσαν.

Στην Κολομβία την περασμένη εβδομάδα οι μολύνσεις ξεπέρασαν τις 300.000 και οι θάνατοι τους 10.000. Στην Αργεντινή, που αρχικά κατάφερε να περιορίσει τη διασπορά, καταγράφεται ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων. Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής καταλαμβάνουν πλέον θέσεις στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης, με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Βραζιλία — η χώρα που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία στην περιφέρεια και το δεύτερο βαρύτερο στον κόσμο — καταγράφει πάνω από 2,73 εκατομμύρια μολύνσεις και πάνω από 94.100 νεκρούς.

Το γιγαντιαίο κράτος της Λατινικής Αμερικής, που κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε χαμηλότερο αριθμό μολύνσεων χθες (25.800), κάτι που σημαίνει ότι η περιφέρεια δεν θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 πριν από σήμερα Δευτέρα το νωρίτερο.

Το Μεξικό κατέγραψε πάνω από 9.000 νέα κρούσματα μόλυνσης το Σάββατο και πάνω από 4.800 χθες Κυριακή, ενώ είναι πλέον η χώρα που θρηνεί τον τρίτο υψηλότερο αριθμό νεκρών στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας (47.746).

Το Περού, όπου πρόσφατα ξεπεράστηκε το όριο των 400.000 κρουσμάτων, βρίσκεται αντιμέτωπο με πολύ επικίνδυνη αναζωπύρωση των μολύνσεων μετά τη χαλάρωση της καραντίνας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να τονώσει την καταρρέουσα οικονομική δραστηριότητα. Κατέγραψε 7.448 κρούσματα μόλυνσης το Σάββατο, τον υψηλότερο αριθμό από τον Μάιο.

Σε όλη την περιφέρεια, τα συστήματα υγείας, ήδη εύθραυστα, βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης ή έχουν κορεστεί, ενώ η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 9% φέτος, ωθώντας προς τα πάνω τα ποσοστά της ανεργίας και της φτώχειας.