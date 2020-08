Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος: Πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλο εξηγείπώς μεταδίδεται ο ιός, πως εκδηλώνεται και τι πρέπει να προσέχουμε.