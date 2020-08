Κόσμος

Ο “Ησαΐας” θα… χορέψει τις Καρολίνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τροπική καταιγίδα «Ησαΐας» θα φτάσει στα όρια του τυφώνα όταν θα φθάσει στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα.

Η τροπική καταιγίδα «Ησαΐας» αναμένεται να έχει ενισχυθεί και να βρίσκεται κοντά στην ισχύ του τυφώνα όταν θα φθάσει στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, ωστόσο θα εξασθενίσει κάπως αφού φθάσει πάνω από τη γη, ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Το σύστημα αυτό βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, με ριπές ανέμου μέγιστης ταχύτητας 110 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

«Προβλέπεται βραδεία εξασθένιση αφού [η τροπική καταιγίδα] Ησαΐας φθάσει πάνω από τη γη στις Καρολίνες και κινηθεί διαπερνώντας τις μεσοατλαντικές ΗΠΑ αργά τη Δευτέρα και την Τρίτη», ανέφερε η διεύθυνση αυτή της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, η οποία εδρεύει στο Μαϊάμι.